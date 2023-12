Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius (WKN: 578560) bewegt sich sehr volatil in einer breiten Range von 23 bis 31 €. Aktuell notiert sie bei 27,79 €. Im Mehrjahres-Chart ist erkennbar, dass sie sich in einer Phase der Bodenbildung befindet. Lohnt sich jetzt ein Investment, vor allem mit Blick auf die neue Konzernstruktur? Fresenius vorgestellt Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein international tätiger Gesundheitskonzern mit Sitz im hessischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...