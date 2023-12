An der Wall Street geht die Weihnachtsrally ungebrochen weiter, nimmt nun auch der Dax wieder Fahrt auf? Nach den Vortagsverlusten hat der deutsche Leitindex am Dienstag wieder eine leichte Erholungstendenz gezeigt. In der Spitze kletterte der er bis auf 16.750 Punkte und entfernte sich damit ein Stück von seinem Montagstief bei 16.624 Punkten. Am Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...