Hammer-Meldung am Dienstagabend: Südzucker will seine Ethanol-Tochter CropEnergies von der Börse nehmen und bietet 11,50 Euro je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von knapp 70 Prozent. Während das Papier von Südzucker kaum verändert auf den geplanten Deal reagiert, nähert sich das Papier von CropEnergies dem Angebotspreis an. Bei den Analysten von Barclays löst die angekündigte Übernahme keinen Jubel aus.Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker nach der angekündigten Komplettübernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...