DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
LEVERAGE SHA ETP 2071 EUR XS2297551371 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2071 EUR XS2297551454 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2071 EUR XS2337093525 BAW/UFN
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