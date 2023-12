Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungsfantasie der Marktteilnehmer ist weiterhin sehr ausgeprägt, so die Analysten der Helaba.Entsprechend könnten die Kurse am Rentenmarkt das hohe Niveau halten, allerdings scheine es nur noch wenig Potenzial für weitere Gewinne zu geben. Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe jedoch am Morgen zunächst ein neues Kontrakthoch bei 137,54 markiert. Neben den ausgeprägten, mithin korrekturbedürftigen Zinssenkungsfantasien lege aber auch die überkaufte Marktlage eine Verschnaufpause nahe. Eine erste Unterstützung zeige sich bei 135,81. Hier lägen das markante Hoch vom 7. Dezember und das Tief vom letzten Freitag. Das erste Retracement des seit Oktober zu beobachtenden Aufwärtsimpulses sei erst bei 133,49 zu finden. ...

