Linz (www.anleihencheck.de) - Obwohl sich die Inflationsrate (9,1%) noch auf einem hohen Niveau befindet, setzt die ungarische Nationalbank (MNB) wie bei der letzten Sitzung im November weiterhin auf Zinssenkungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei erneut um 0,75% gesenkt worden und liege nun bei 10,75%. Zuletzt sei die Entwicklung des Ungarischen Forint (HUF) von zahlreichen Aufs und Abs geprägt gewesen. Die mit der ungarischen Regierung um Viktor Orban im Clinch liegende EU habe noch vor kurzem EUR 10.2 Mrd. an EU-Geldern eingefroren, die für Reformmaßnahmen vorgesehen gewesen seien. ...

