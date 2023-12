Der frühe Vogel fängt den Wurm: Diese Aktie sollten Sie für die laufende Goldpreis-Rally kaufen!

Anzeige / Werbung

Die erwarteten Leitzinssenkungen verschiedener Notenbanken im kommenden Jahr könnten den Goldpreis weiter in die Höhe treiben!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Dollar hat in den letzten Jahren stark an Kaufkraft verloren, während Gold im Preis gestiegen ist. Goldaktien bieten Anlegern eine potenzielle Möglichkeit, davon zu profitieren.

Die Aktienindizes haben sich immer noch nicht vom Bärenmarkt des Jahres 2022 erholt. Steigende Zinsen haben auch Anleihen hart getroffen. Krypto wurde von Skandalen an großen Börsen wie FTX und Binance erschüttert. Selbst Bargeld war angesichts der starken Inflation der letzten zwei Jahre ein fragwürdiger sicherer Hafen.

In Zeiten wie diesen suchen viele Anleger nach Hedge-Investments, deren Wert sich nicht aus Unternehmensgewinnen, Zinssätzen oder Devisenmärkten ableitet. Gold ist seit Jahrtausenden die Absicherung der Wahl - und nach seiner positiven Rendite in den letzten zwei Jahren zu urteilen, kann es diese Rolle auch heute noch spielen.

Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gold zu kaufen - und wenn Sie sich nicht die Mühe machen wollen, physische Goldbarren zu besitzen oder mit Gold-Futures zu handeln, besteht eine gute Chance, dass Sie am Ende in Goldaktien investieren.

Vor diesem Hintergrund geben wir Ihnen heute ein Update zu GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG)

Das in Vancouver, British Columbia, ansässige Unternehmen GoldMining (WKN: A2DHZ0), besitzt derzeit Anteile an vier Unternehmen, darunter GoldMining, Gold Royalty, U.S. GoldMining und NevGold

Vermögenswerte von GoldMining

GoldMining : ein zu 100 % unternehmenseigenes US-Unternehmen mit einer M&I-Ressource von insgesamt 13 Mio. Unzen aus großen Gold- und Kupferprojekten .

Gold Royalty mit einer Beteiligung von 15 %.

U.S. GoldMining Inc. mit 80 % der Beteiligungen.

NevGold mit einer Beteiligung von 22%

Quelle Unternehmenspräsentation

Die gesamten gemessenen und angezeigten Goldmineralressourcen des Unternehmens belaufen sich auf 13,4 Mio. Unzen und 9,9 Mio. Unzen in der abgeleiteten Kategorie.

Quelle Unternehmenspräsentation

GoldMining (WKN: A2DHZ0) besitzt derzeit 15 Projekte (Etappen und Vorressourcen) in Nord- und Südamerika (Au und Cu mit einem Uran), darunter vier in Nordamerika.

Schauen wir uns die aussichtsreichsten Beteiligungen an:

U.S. GoldMining

GoldMining (WKN: A2DHZ0) hält hier 80 % der Anteile plus Warrants.

Bei U.S GoldMining handelt sich um ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler in Alaska (USA) gerichtet ist.

Das Projekt Whistler ist nach Erhalt einer geänderten Genehmigung des Alaska Department of Natural Resources im Juli 2023 vollständig für die Exploration zugelassen, die eine mögliche Erweiterung des Programms ermöglichen wird, falls dies in Zukunft gerechtfertigt ist.

Quelle Unternehmenspräsentation

Gold Royalty Corp.

Das Unternehmen hält 15 % der Anteile an Gold Royalty Corp.

Gold Royalty verfügt über ein umfangreiches Portfolio von über 200 Lizenzgebühren, darunter auch solche aus den größten Goldminen Nordamerikas.

Quelle Unternehmenspräsentation

Gold Royalty versorgt GoldMining (WKN: A2DHZ0) nun mit Cashflow durch seine Lizenzgebühren und sein umfangreiches Portfolio. Gold Royalty zahlt eine jährliche Dividende von 0,04 $ bei einer Dividendenrendite von 2,92 %.

Seit kurzem treibt GoldMining (WKN: A2DHZ0) auch das Uranprojekt Rea voran, Jochen Staiger von Commodity TV gibt Ihnen ein kurzes Update:

Das Uranprojekt Rea gehört GoldMining (75 %) und Orano Canada Inc (25 %).

Das große Landpaket besteht aus 16 Genehmigungen mit einer Fläche von ca. 125.000 Hektar und umgibt die hochgradige Lagerstätte Maybelle River in Orano. Zu den Entdeckungen 100 km östlich von Maybelle gehören die Triple R-Lagerstätte von Fission Uranium und die Arrow-Lagerstätte von NexGen.

Unser Fazit für Sie als Anleger

Der Markt wird schon bald diese extreme Unterbewertung erkennen und mit einem deutlichen Kursaufschlag quittieren!

Allein der Wert des kolumbianischen Projekts "La Mina', unter Zugrundelegung eines konservativen Goldpreises von 1.700,- USD und einer Produktion von 1 Million Unzen Goldäquivalent hat bereits einen Nettogegenstandswert von 240 Millionen US$

Mit 171 Millionen US$ an Barmitteln und Aktien verfügt GoldMining (WKN: A2DHZ0) stand heute über eine sehr anständige Liquiditätsposition! Damit befindet das Unternehmen sich in einer herausragenden finanziellen Verfassung, welche eine Verwässerung des Aktienkurses in naher Zukunft ausschließen!

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels besitzt das Unternehmen 9.878.261 US-GoldMining-Aktien und 122.490 Optionsscheine zum Kauf von US-GoldMining-Aktien.

Die von GoldMining (WKN: A2DHZ0) gehaltenen Aktien (ohne Optionsscheine) haben einen Marktwert von 66 Millionen US-Dollar.

Auch die 15% Beteiligung an Gold Royalty haben wir thematisiert in diesem Artikel, aktueller Marktwert hier33,15 Millionen US-Dollar.

In der Summe verfügt GoldMining (WKN: A2DHZ0) über 270 Millionen US$ an Barmitteln und Aktien, wird aber vom Markt nur mit 240 Millionen US$ bewertet!

Die aktuelle Marktkapitalisierung wird der tatsächlichen Situation des Unternehmens nicht annähernd gerecht!

Wir gehen also davon aus, dass der Markt schon bald diese extreme Unterbewertung erkennt und mit deutlichen Kursaufschlägen quittiert!

Auch hier ist es nun ein guter Zeitpunkt sich eine erste Position aufzubauen.

Wie sagt man so schön: "Der frühe Vogel fängt den Wurm"!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie www.goldmining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

