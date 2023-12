Vaduz (ots) -Die Büros und Schalter der Landesverwaltung sowie des Regierungsgebäudes sind am Montag, 25. Dezember, und Dienstag, 26. Dezember 2023, sowie am Montag, 1. Januar, und Dienstag, 2. Januar 2024, geschlossen. Die regulären Öffnungszeiten gelten von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember 2023, sowie wieder ab Mittwoch, 3. Januar 2024.Die Schalter der Landesverwaltung sowie des Regierungsgebäudes sind in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr von Mittwoch bis und mit Freitag geöffnet. Im neuen Jahr gelten ab Mittwoch, 3. Januar 2024, wieder die normalen Öffnungszeiten.Keine Ausstellung von IdentitätskartenAufgrund der Einführung der neuen Kartentypen sind aufwändige Systemanpassungen erforderlich. Während dieser Tests können keine Identitätskarten und keine Aufenthaltsausweise für Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaates und für Schweizer Staatsangehörige ausgestellt werden, weshalb vom Mittwoch, 27. bis Freitag, 29. Dezember 2023 diese Ausweispapiere nicht bezogen werden können. Für alle übrigen Dienstleistungen stehen die APA-Schalter während der regulären Öffnungszeiten wie gewohnt zur Verfügung.Pressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungMagdalena Hilbe, LeiterinT +423 236 76 69office@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914621