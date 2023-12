Symrise kürzt Prognose - defensiver Einstieg möglich

Symrise (DE000SYM9999), der Hersteller von Aromen und Duftstoffen, hat kurz vor Jahresultimo noch seine Gewinnerwartungen korrigiert: Zwar soll der Umsatz um mehr als 7 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro stärker als gedacht steigen, allerdings erzwingen der verzögerte Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, die gesunkenen Rohstoffpreise sowie Währungseffekte die Neubewertung von Vorräten, was die Marge des operativen Geschäfts (EBIT-Marge) auf 19 bis 19,5 Prozent drückt (Prognose zuvor: 20,9 Prozent). Daraus errechnet sich ein operatives Ergebnis von 890 bis 920 Mio. Euro (Vorjahr: 922 Mio. Euro). Symrise hält an den langfristigen Prognosen fest. Wer auf dem ermäßigten Niveau - der Aktienkurs verlor auf die Nachricht gut 10 Prozent - defensiv einsteigen will, greift zum Zertifikat mit Sicherheitspuffer und verdient schon, wenn sich die Aktie einfach nur seitwärts bewegt.

Discount-Strategien mit 10 Prozent Puffer (Juni)

Schließt die Symrise-Aktie am 21.6.24 über dem Cap von 95 Euro, dann generiert das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SQ78ZZ3 beim Kaufpreis von 89,87 Euro einen Gewinn von 5,13 Euro oder 10,8 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt die Lieferung einer Symrise-Aktie.

Bonus-Strategie mit 13,9 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank (DE000DJ1ZSE4) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 100 Euro, wenn die Aktie bis zum 21.6.24 niemals die Barriere bei 86 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 94,79 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 5,21 Euro oder 10,4 Prozent p.a. Attraktiv: Das Zertifikat gibt"s über 5 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld). Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon p.a. (September)

Feste Zinserträge von 10 Prozent p.a. unabhängig von der Kursentwicklung bietet die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC1XZF4. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 12,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 20.9.24 oberhalb des Basispreises von 100 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 10 Aktien (= 1.000 Euro / 100 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Das hoch diversifizierte und grundsolide Geschäftsmodell mit Verankerung im Basiskonsum-gütersektor sorgt für überschaubare Volatilitäten. Daher sind die Produktparameter recht nah am aktuellen Kurs zu wählen, um attraktive Renditen mit einer Seitwärtsbewegung der Aktie zu erzielen - inklusive Absicherung gegen moderate Rücksetzer.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Symrise-Aktien oder von Anlageprodukten auf Symrise-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de