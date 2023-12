Kurz vor den Feiertagen sind Molltöne an der Börse nicht erwünscht. Zwar versuchten einige Notenbanker der Fed am Dienstag, die hohen Zinssenkungserwartungen wieder zu dämpfen, doch ohne Erfolg. Die Worte von Fed-Chef Powell wirken nach und stimmen auch Fondsmanager für 2024 recht optimistisch, wie die jüngste Umfrage der Bank of America zeigt. Zwei Drittel sehen für das kommende Jahr keine globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...