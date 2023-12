Delivery Hero: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nach ihrem seit dem Juli 2023 andauernden Kursrückgang auf bis zu 21,81 Euro (26.10.23), konnte sich die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) nach den Quartalszahlen deutlich von den Jahrestiefstständen nach oben hin absetzen. Bei der Erstellung dieses Beitrages wurde die Aktie bei 29,11 Euro gehandelt.

Da der Essenslieferant im schwierigen Marktumfeld im Jahr 2023 den Weg in die Gewinnzone gefunden hat, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 60 Euro ihre Kaufempfehlung für die Delivery Hero-Aktie. Kann die Aktie, in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau vom 20.11.23 bei 33,20 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 30 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 30 Euro, Bewertungstag 13.3.24, BV 0,1, ISIN: DE000HC9P2M0, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 29,11 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 33 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,292 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,292 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL86308, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 29,11 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 33 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,77 Euro (+88 Prozent) erhöhen - sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,006 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,006 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ55WB6, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 29,11 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 33 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,89 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de