London (www.anleihencheck.de) - EMD Hard Currency - mit Ausnahme Chinas - waren 2023 angesichts der restriktiveren Finanzbedingungen, der globalen Wachstumsverlangsamung und der Abflüsse von Investoren robust, so Emerging Markets Debt Hard Currency Teams von Janus Henderson InvestorsDer JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EMBIGD) habe für 2023 (seit Jahresbeginn, Stand: 31. Oktober 2023) eine Gesamtrendite von 0,39% in US-Dollar ausgewiesen, die durch den Anstieg der Treasury-Renditen beeinträchtigt worden sei. Die Credit Spreads von Staatsanleihen seien sehr robust gewesen - sie hätten sich im bisherigen Jahresverlauf verengt - was zu positiven Mehrerträgen in diesem Zeitraum geführt habe.[1] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...