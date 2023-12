Pixie Dust Technologies, Inc., Shionogi Co. und Shionogi Healthcare Co. haben mit "Memory" und "Tomorrow" zwei Hörerlebnisse auf Basis der Gamma-Wellen-Technologie1 veröffentlicht, die Demenzpatienten ein zusätzliches Hilfsmittel für die Unterstützung ihrer kognitiven Funktionen bieten sollen.

Schätzungen zufolge erkrankt alle 3 Sekunden eine Person an Demenz ein allgemeiner Begriff für einen Rückgang der geistigen Fähigkeiten, der so stark ist, dass er das tägliche Leben beeinträchtigt. Bis 2050 werden weltweit mehr als 150 Millionen Menschen mit Demenz leben. Patienten können ihre Lebensqualität erhalten und ihr allgemeines Wohlbefinden steigern, indem sie sich an Aktivitäten beteiligen, die das Gehirn stimulieren.

Laufende Studien2345 belegen, dass die wiederholte Einwirkung von 40Hz-Gamma-Wellen die Gehirnfunktion fördern kann, indem sie die Atrophie der weißen Substanz und den Myelinverlust reduziert, die zum Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit beitragen. Von Pixie Dust Technologies Inc. und Shionogi Co. validierte Daten bestätigten, dass die Gamma-Wellenleistung und ihre Übertragung beim Hören von amplitudenmodulierten 40-Hz-Tönen zunahmen, was darauf hindeutet, dass solche Töne als nicht-invasive Methode zur Demenzprävention klinisch eingesetzt werden können.

Das Dementia Care Project von Gamma Wave Sound ist eine Initiative, die Leuten dabei helfen soll, ihre kognitiven Funktionen durch auditive Stimulation zu bewahren. Die Umwandlung der Gamma-Wellen-Technologie in ein einfach zugängliches Hörerlebnis eröffnet neue Möglichkeiten für die kognitive Stimulation bei Demenz.

Sechs namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen in Japan haben sich im Rahmen des Dementia Care Project von Gamma Wave Sound zu einer Allianz zusammengeschlossen, um die Demenzbehandlung zu verbessern. Diese verschiedenen Unternehmen haben ein gemeinsames Ziel: die integrierte tägliche Unterstützung der kognitiven Funktionen durch ihre öffentlichen Kontaktpunkte.

Die Zahl der teilnehmenden Unternehmen nimmt im Rahmen der Initiative weiter zu, und das Gamma-Wellen-Klangerlebnis wird an Orte gebracht, an denen Klänge zu hören sind, wie z. B. in den größten Einkaufszentren, in Fitnessstudios und in lokalen Onsen-Bädern in Japan.

Die Fluggesellschaft Alii Palau Airlines, die Direktflüge zwischen Singapur und Palau anbietet, spielt die beiden Gamma-Wellen-Musikstücke "Memory" und "Tomorrow" auf ihren Flügen und dehnt so die Reichweite auf andere Länder aus.

Darüber hinaus haben Musikkünstler, die die Initiative unterstützen, mit Gamma-Wellen-Klang bearbeitete Versionen ihrer Songs veröffentlicht, um die Anstrengungen zu beschleunigen, Gamma-Wellen-Klänge durch Unterhaltung zu vermitteln.

Die Original-Soundtracks sind als Download auf YouTube (Memory (Gamma Wave Sound Edit) Tomorrow (Gamma Wave Sound Edit)) Spotify, Apple Music Podcastverfügbar.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.project.gammawavesound.com/home-1

