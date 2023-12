Rätselhafter Präsidialerlass aus dem Kreml: BASF-Tochter soll alle Anteile an Gasförderprojekten in der Arktis verlieren. Dubiose Aktion von Wladimir Putin: Der Kremlchef persönlich hat per Präsidialerlass verfügt, dass die BASF-Tochter Wintershall Dea und der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV alle Anteile an Gasförderprojekten in der russischen Arktis verlieren sollen. Das geht laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters aus Dekreten ...

