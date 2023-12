NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche SE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Mit einem abrupten Ende der staatlichen Subventionen für E-Autos in Deutschland stiegen nun die Preise um 6 bis 17 Prozent, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach batteriebetriebenen Fahrzeugen werde sinken, auch wenn die Hersteller den Konsumenten nun zur Seite sprängen. Allein im Dezember koste das Ende der Subventionen die Hersteller voraussichtlich drei Milliarden Euro./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 14:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 14:39 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAH0038

