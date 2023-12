Die Wetten an den Börsen auf baldige Zinssenkungen der EZB im neuen Jahr laufen auf Hochtouren, was dazu führt, dass die Kapitalmarkt-Zinsen in Deutschland wieder deutlich sinken. Die deutsche 10-Jahres-Rendite fällt am Mittwoch zum ersten Mal seit März wieder unter die 2%-Marke, da sich der Rückgang der Inflation fortsetzt. Von den fallenden Anleiherenditen profitiert derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...