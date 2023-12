Hamburg (www.anleihencheck.de) - Für das Kapitalmarktjahr 2024 ist Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Portfoliomanager bei ARAMEA Asset Management, grundsätzlich zuversichtlich gestimmt.Das liege insbesondere an der konstruktiven Erwartung für die internationalen Rentenmärkte. Diese dürften aus Sicht eines Euro-Anlegers einen positiven Ertrag von mehr als fünf Prozent liefern und somit das Jahr 2023 in Sachen Performance toppen. An den Aktienmärkten würden die Bäume 2024 wohl nicht in den Himmel wachsen, die starke Entwicklung aus diesem Jahr werde sich kaum wiederholen lassen. Allerdings spreche aus Sicht von Herrmann vor allem der Ausblick auf fallende Leitzinsen in den USA und der Eurozone für Rückenwind - nicht nur für die Renten-, sondern eben auch für die Aktienmärkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...