Aufreger gab es in 2023 mehr als genug: Angefangen von dem Bankenbeben im Frühjahr, der Energiekrise, den geopolitischen Eskalationen und auch der Unzufriedenheit mit der deutschen Regierung und einem 60 Milliardenloch in der Kasse der Bundesrepublik. Dennoch hat der deutsche Markt sich prächtig geschlagen und der DAX hat zum Jahresende sogar die 17.000er geknackt. Eine Resilienz der Anleger, eine technisch getrieben Euphorie oder die Chance auf neue Möglichkeiten in 2024. Welche das sein könnten und was man im neuen Jahr im Blick haben sollte, erfahren Sie in diesem Jahresaus- und -Rückblick mit Robert Halver von der Baader Bank.