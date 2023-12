Die Ölpreise verharren nach ihrem Preissprung vom Montag auf festerem Niveau und auch die Gasölnotierungen legen weiter zu, was sich heute auf dem Inlandsmarkt in Deutschland mit kräftigen Preisaufschlägen zwischen 0,6 und 1,5 Cent pro Liter bemerkbar macht. Dagegen treten die Heizölpreise in Österreich und der Schweiz auf der Stelle. Die Nachfrage ist auf dem Jahresendspurt und bleibt kurz vor den ...

