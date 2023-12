In der vorletzten Woche des Börsenjahres 2023 zeigen sich die Märkte in bester Laune. Besonders Champions-Aktien, die laut boerse.de-Perfomance Analyse langfristig besten und sichersten Aktien der Welt, zeichnen sich durch kräftige Gewinne aus. Daher markierte der boerse.de-Champions-Defensiv-Index, kurz BCDI, der aus zehn europäischen Top-Champions besteht, am 19. Dezember...

Den vollständigen Artikel lesen ...