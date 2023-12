Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte hören nicht auf die Verlautbarungen der Mitglieder der Federal Reserve, die irgendwie versuchen, die extrem dovische Wahrnehmung von Powells Worten auf der jüngsten FED-Konferenz zu verwischen, so die Experten von XTB.Die Kontrakte auf 10-jährige US-Anleihen (TNOTE) hätten heute zum wiederholten Mal in Folge zugelegt und seien bereits vor der Eröffnung des US-Marktes um fast 0,3% gestiegen. Die Wall Street sei mit den Prognosen der FED, die auf Zinssenkungen von mehr als 150 Basispunkten im Jahr 2024 setze, eindeutig uneins. Die Märkte würden die ersten Zinssenkungen bereits im ersten Quartal 2024 erwarten, während Raphael Bostic gestern angedeutet habe, dass zwei Senkungen in der zweiten Jahreshälfte realistisch seien. Dies deute erneut auf eine gewisse Spaltung hin, die die Banker unter Druck setze. Es sei jedoch unklar, ob dies von Dauer sein werde, da der Markt eindeutig auf Kürzungen und eine sinkende Inflation setze. Darüber hinaus könnte jede Verschlechterung der Makrodaten die Renditen noch stärker unter Druck setzen und einen zusätzlichen Katalysator für Anleihen (und damit TNOTE) darstellen. ...

