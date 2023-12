Die Gespräche unter uns Finanzleuten drehen sich in den letzten Tagen immer wieder um unsere Erwartungen für 2024. Einige besonders überraschende Erwartungen, die durchaus ihre Berechtigung habe, bespreche ich hier. Weihnachten steht vor der Tür und in diesen Tagen findet kein Gespräch auf dem Flur statt ohne die Frage: "Und, was erwartest Du für 2024?" Ich werde wieder mit dem Handelsblatt eine Jahresumfrage machen und dann Anfang Januar die Antworten auswerten und zu einer Meinung kommen. Vorab ...

