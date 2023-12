Wien (www.fondscheck.de) - Universal Investment gewinnt Mandat von Fondsboutique - FondsnewsUniversal Investment hat ein weiteres Mandat gewonnen und übernimmt künftig die Administration der Fonds der First Private Investment Management, so die Experten von "FONDS professionell".Universal Investment habe einen neuen Kooperationspartner. Die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernehme die Administration von acht UCITS-Fonds mit insgesamt 22 Anteilklassen und drei Finanzportfolioverwaltungsmandaten der First Private Investment Management. Die auf Anlagen in Aktien und Liquid Alternatives spezialisierte Boutique bleibe aber die offizielle KVG der Investmentvehikel, die ein Gesamtvolumen von rund 820 Millionen Euro haben, wie Universal Investment mitteile. Im Rahmen des Fondsadministrations-Mandats werde der Asset Manager das breite Servicespektrum der Universal-Investment-Gruppe von Back- und Middle-Office bis hin zum Front-Office nutzen. ...

