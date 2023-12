Schaeffler hat 29,88 Prozent der Aktien des Antriebsspezialisten Vitesco Technologies erworben. Nach Ablauf der Angebotsfrist am 15. Dezember wurde dies am Mittwoch bekannt gegeben. Die Erwartungen seien leicht übertroffen worden, sagte Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld (Titelbild) am Mittwoch.49,94 Prozent der Vitesco-Aktien hatte die IHO Holding, eine strategische Investmentholding der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...