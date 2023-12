Steigende Kurse beim DAX, Dow Jones und S&P 500 haben den Anlegern eine spannende Jahresendrallye beschert. Nahezu täglich laufen die großen Indizes nach oben. Zwischendurch kommt es aber auch zu Verschnaufpausen in Form von kleinen Rücksetzern. Zum Jahresende ist die Euphorie der Börsianer deutlich spürbar. Und das, obwohl das Handelsvolumen derzeit nicht überdurchschnittlich hoch ist. Wie das miteinander vereinbar ist, erklärt David Hartmann von Vontobel. Der Experte für Zertifikate schätzt die aktuelle Marktlage ein und verrät, was für schwankende Kurse am Aktienmarkt sorgen könnte. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV skizziert er, wie Anleger die Volatilität in Form des VIX interpretieren und sogar davon profitieren können. Mehr dazu erfahren Sie im Interview.