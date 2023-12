Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Bis zum Mittag stieg der Preis für ein Barrel Brent zur Lieferung im Februar auf 80,15 US-Dollar. Das waren 92 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI stieg um 1,01 Dollar auf 74,95 Dollar.Die angespannte Lage im Roten Meer bleibt ein großes Thema am Ölmarkt. Nach wiederholten Angriffen der durch den Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...