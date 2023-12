Die Historie beweist: Zuverlässige Dividendenzahler glänzen vor allem in Krisenzeiten. Mit diesen ETFs profitieren Sie davon größtmöglich Sie sind auf der Suche nach einem noch stabileren Core-Depot? Dann kann das Dividenden-Core-Depot eine geeignete Alternative sein. Die Grundidee ist identisch: Mittels vier ETFs wird versucht, in möglichst viele Regionen zu investieren. Der Unterschied: Das Kapital wird dabei nur in Unternehmen angelegt, die ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...