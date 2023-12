Megatrends - ein großer Titel, den sich viele Aktien oder Unternehmen gern auf die Fahne schreiben würden. Weshalb sind Megatrends so unerschütterlich? Halten jeder Krise Stand und werden von den Anlegern gesucht? Antworten auf diese Fragen und wie Sie von den Megatrends Luxus und Konsum profitieren können, erfahren Sie in diesem Interview mit Trendfolger Michael Proffe. Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.