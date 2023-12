WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Verkäufe bestehender Häuser im November ihren jüngsten Abwärtstrend zunächst beendet. Im Monatsvergleich stiegen die Verkäufe um 0,8 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen erneuten Rückgang von im Schnitt 0,3 Prozent erwartet.

Zuvor waren die Verkäufe fünf Monate in Folge gesunken. Auf das Jahr hochgerechnet stieg die Zahl der verkauften Häuser von 3,79 Millionen auf 3,82 Millionen. Experten hatten mit 3,78 Millionen gerechnet.

NAR-Chefökonom Lawrence Yun sagte, dass eine deutliche Wende bei den Verkäufen bestehender Häuser zu erwarten sei, da die Hypothekenzinsen in den letzten Wochen gesunken seien./jsl/bgf/jha/