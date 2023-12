Wells Fargo hat am Mittwoch seinen Ausblick für die Softwarebranche für das Jahr 2024 veröffentlicht. Aus Sicht der drittgrößten Bank der größten Volkswirtschaft der Welt stabilisiert sich das makroökonomische Umfeld und es ist "Licht am Ende des Tunnels" in Sicht.Als ihren Branchenfavoriten nennen die Bankiers des Hauses, dessen Anteile sich bis zuletzt als größte Position im Depot der verstorbenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...