Das Börsenjahr in Zahlen Überdurchschnittliches Aktienjahr So richtig beurteilen kann man ein Jahr erst, nachdem es vorüber ist, oft genug auch erst mit etwas Abstand. Zwar sind von 2023 noch ein paar (Handels)Tage übrig, ein erstes Fazit kann aber bereits gezogen werden. Für die meisten etablierten Aktienmärkte war es insgesamt ein gutes, ein überdurchschnittliches Jahr. Das ist in mehrfacher Hinsicht erstaunlich. Zum einen ist 2023 weiter durch eine Hochzinspolitik geprägt - eine Politik, welche ...

