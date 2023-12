Google Bard nennt 4 Gründe, warum Meme Kombat BONK bald überholen könnte

Der Erfolg des Meme Coins BONK hat in den letzten Tagen für viel Aufregung am Kryptomarkt gesorgt. Innerhalb kurzer Zeit ist der Solana-basierte Coin auf eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar gestiegen. Nachdem auf Binance und Coinbase den Token ins Programm genommen haben, hat es bei Anlegern kein Halten mehr gegeben. Inzwischen stürzt der Kurs aber schon wieder ab und die Bewertung liegt bei knapp über einer Milliarde Dollar. Wer an der Spitze eingestiegen ist, hat inzwischen also schon fast die Hälfte seines Kapitals verloren. Dafür stehen natürlich schon zahlreiche neue Meme Coins in den Startlöchern, die die Lücke füllen könnten. Laut Google Bard hat vor allem Meme Kombat ($MK) gute Chancen, als nächstes eine Kursexplosion hinzulegen und BONK sogar langfristig zu überholen.

Was ist Meme Kombat?

Bei Meme Kombat handelt es sich um eine Plattform, auf der die Figuren der beliebtesten Meme Coins gegeneinander kämpfen können. Künstliche Intelligenz haucht den Charakteren wie dem Hund von DOGE oder dem Frosch von PEPE Leben ein und lässt diese in der Battle-Arena gegeneinander antreten. Ein Konzept, das das Potenzial hat, schnell viral zu gehen, da $MK dadurch von der Reichweite der beliebtesten Coins profitieren kann. Lange schon werden hitzige Diskussionen darüber geführt, welcher Token der Beste ist und in der Meme Kombat Arena könnten Anhänger zumindest bald eine Antwort darauf haben, welcher Coin in einem Kampf gewinnen würde.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Wenn man das Konzept von Meme Kombat von der KI von Google analysieren lässt, kommt auch Bard schnell zu dem Entschluss, dass der $MK-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist, schon bald nach dem Launch viral gehen könnte. Dabei nennt Google Bard 4 Gründe, die für einen Erfolg sprechen könnten und auch plausibel klingen.

(Google Bard über Meme Kombat - Quelle: bard.google.com)

Auch die KI erkennt, dass das Konzept, die bekanntesten Meme Coins gegeneinander kämpfen zu lassen, schnell viral gehen und bei der Krypto-Community gut ankommen kann. Vor allem kann Meme Kombat dabei von der Bekanntheit der Coins profitieren, wenn man bedenkt, dass DOGE und SHIB Millionen von Followern haben und hier aufeinandertreffen, könnten auch schnell ein paar hunderttausend Anhänger der beiden Meme Coins ihren Favoriten in der Meme Kombat Arena unterstützen. Damit kann Meme Kombat schneller eine Community aufbauen als andere Projekte. Das zeigt sich auch an den 10.000 Followern, die $MK bereits auf X vorweisen kann.

Just passed $3.8 million.



Kombat is nearing ever closer pic.twitter.com/FOvFbSTJwp - Meme Kombat (@Meme_Kombat) December 19, 2023

Auch die Tatsache, dass Meme Kombat ($MK) mit einer Staking-Funktion kommt, kann sich positiv auf den Preis auswirken. Schon während des Presales können Anleger ihre $Mk-Token in den Staking Pool einzahlen und erhalten dafür eine Rendite, die aktuell bei 228 % (APY) liegt. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer in den Pool einzahlen, kann sich aber im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Da durch die Staking-Funktion ein Großteil der Token schon jetzt gebunden ist und nicht direkt beim Listing an den Kryptobörsen verkauft werden kann, ist das Angebot stark begrenzt, wodurch der Kurs schnell explodieren kann.

Der vielleicht wichtigste Grund, den Google Bard nennt, ist die Marketingkampagne. Meme Coins leben von ihrer Bekanntheit, da sie in der Regel keinen größeren Nutzen mit sich bringen. Das Team hinter Meme Kombat hat alle Register gezogen, um Meme Kombat zu verbreiten. Zahlreiche internationale Medien berichten bereits über das Projekt und auch immer mehr Influencer werden auf $MK aufmerksam. Das hat auch dazu geführt, dass im Presale bereits Token im Wert von fast 4 Millionen Dollar verkauft wurden.

We're not the only ones celebrating $3.8 million in the $MK presale



Ari from @cryptonews is just as hyped! pic.twitter.com/GYEM885MV3 - Meme Kombat (@Meme_Kombat) December 19, 2023

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis für die $MK-Token mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren können. Ein großer Vorteil für Käufer aus dem Presale kann sich daraus ergeben, dass die erste Battle-Saison unmittelbar nach dem Ende des Vorverkaufs beginnt. Das bedeutet, dass die Bekanntheit der Plattform dadurch direkt steigen kann, da schon in der ersten Saison Größen wie DOGE, BABYDOGE und PEPE gegeneinander antreten. Mit der Bekanntheit der Meme Kombat Arena kann auch die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen, sodass eine potenzielle Kursexplosion begünstigt werden kann.

