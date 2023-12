Angesichts der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen haben die Anleger am Mittwoch erst einmal vorsichtig agiert. Der Leitindex Dow Jones und der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 markierten weitere Höchststände, wobei sich die Volatilität angesichts der nahenden Weihnachtspause in Grenzen hielt.Unterstützung erhielten die Aktien erneut vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere weiter unter der viel beachteten Marke von vier Prozent blieb. Nach wie vor setzen ...

