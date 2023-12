FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen Gewinnen am Vortag hat dem Dax am Mittwoch die nötige Kraft für eine weitere klare Aufwärtsbewegung gefehlt. Aus dem Handel ging das Börsenbarometer mit minus 0,07 Prozent auf 16 733,05 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte ein Plus von 0,72 Prozent auf 27 353,02 Zähler. Viele Marktteilnehmer haben kurz vor dem Jahresende bereits ihre Bücher geschlossen und die Handelsaktivität nimmt mit dem nahenden Weihnachtsfest ab.

In der vergangenen Woche war der Dax, angetrieben von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank Fed für das Jahr 2024, auf einen Rekord von 17 003 Punkte gesprungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) gab sich mit Blick auf Zinssenkungen 2024 aber deutlich defensiver und bremste die Rally damit aus. Einige Experten sehen derzeit nur noch wenig Luft für weitere Kursgewinne. "Es scheint so, dass der Dax sein kurzfristiges Potenzial nach oben hin vorerst ausgeschöpft hat", schrieb Martin Utschneider von Finanzethos./ajx/he

DE0008469008, DE0008467416