Mumbai, Indien und Grangemouth, Schottland (ots/PRNewswire) -- Einweihung und Inbetriebnahme einer fortschrittlichen Mehrzweckanlage zur Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody-Drug Conjugate, ADC), die eine Kapazitätssteigerung von etwa 70-80 % bringt- Adrian Gillespie, Vorstandsvorsitzender von Scottish Enterprise, wird anlässlich der Feierlichkeiten Teil des Piramal-Managementteams und der Standortleitung- Die Inbetriebnahme der Anlage ist der Höhepunkt einer Investition in Höhe von 45 Millionen GBP, mit der die schnell wachsende Nachfrage nach ADC-Produkten befriedigt werden soll und die durch einen Zuschuss von 2,4 Millionen GBP von Scottish Enterprise unterstützt wirdPiramal Pharma Solutions (PPS), eine Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), feierte heute die Eröffnung seiner erweiterten Produktionsanlage für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) in Grangemouth, Schottland, Großbritannien.Zu den Ehrengästen, die an der Zeremonie und dem Durchschneiden des Bandes zur offiziellen Inbetriebnahme der Anlage teilnahmen, gehörte Adrian Gillespie, Vorstandsvorsitzender von Scottish Enterprise. Piramal wurde von Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Pharma Solutions, Herve Berdou, leitender Geschäftsführer von Piramal Pharma Solutions, Chris Leahy, Finanzchef von Piramal Pharma Solutions, und Francois Houbart, geschäftsführender Direktor und Leiter des Standorts Grangemouth von Piramal Pharma Solutions, vertreten.Mit Hunderten von entwickelten Trägern und mehr als tausend hergestellten ADC-Chargen ist Piramal Pharma Solutions weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von ADC. Durch diese Expansion wird die Kapazität des Standorts um ca. siebzig bis achtzig Prozent erhöht, was die Skalierung der kommerziellen ADC-Produktionschargen ermöglicht. Die Kapazitätserweiterung, die abgeschlossen wurde und noch in diesem Geschäftsjahr kommerzialisiert werden kann, umfasst zwei neue ADC-Produktionssuiten, die speziell zur Ergänzung der bestehenden drei Suiten entwickelt wurden. Die Investition in Höhe von 45 Millionen GBP wurde durch eine Kombination aus Zuschüssen der Regierung durch Scottish Enterprise, Bankkrediten, Co-Investitionen von Kunden und internen Rückstellungen finanziert.Die primären Nutznießer der Erweiterung sind die Kunden von Piramal und die Patienten, die sie versorgen. Sie werden nun durch die erweiterten Möglichkeiten des Standorts, den gesamten Lebenszyklus der ADC-Entwicklung und -Herstellung abzudecken, noch besser unterstützt. Dies umfasst auch ADCelerate, die Markenlösung des Unternehmens für die schnelle Entwicklung von ADC-Medikamenten in der Frühphase. Dieses integrierte Angebot kombiniert die Entwicklung des monoklonalen Antikörpers (mAb), Linker/Payload, Konjugation und sterile Abfüllung/Fertigstellung in einem einzigen integrierten Programm an vier weltweiten Piramal-Standorten, darunter Grangemouth. Dieser Ansatz vereinfacht die Entwicklung und Herstellung, sodass neue Wirkstoffe schneller zu den Patienten gelangen können, die sie benötigen. Programme wie ADCelerate, zusammen mit den hochqualifizierten Mitarbeitern in Grangemouth, sind ein Beispiel dafür, wie Piramal führende wissenschaftliche Leistungen zu seinen Kunden und deren Patienten bringt.Die Erweiterung des Standorts umfasst auch ein dediziertes Kundenerfahrungszentrum für Kunden, die den Standort während der Entwicklungs- und/oder Produktionsaktivitäten besuchen, sowie neue Labore für die Qualitätskontrolle, Lagerräume, Büroräume und ergänzende Versorgungseinrichtungen. Das Gebäude, das zur Beschleunigung seiner Fertigstellung in Modulbauweise errichtet wurde, ist auf eine weitere Expansion ausgelegt. Zu den möglichen zukünftigen Erweiterungen gehören eine neue sterile Abfüll-/Fertigstellungsanlage speziell für ADC und zwei zusätzliche große Herstellungsanlagen, in denen größere Chargengrößen verarbeitet werden können.Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Pharma Solutions, erklärte: "Der weltweite ADC-Markt verzeichnet ein starkes Wachstum, genau wie die Pipeline in Grangemouth. Daher sind zusätzliche Kapazitäten erforderlich, um die Nachfrage der Kunden zu befriedigen. Durch diese Erweiterung können wir weiteres Wachstum bewältigen und neue Projekte in Angriff nehmen. Wir sehen eine Tendenz des Marktes hin zu großen und kommerziellen Produktionsanlagen. Die neue Anlage ist dafür gut gerüstet. Wir haben unsere ADC-Produktionskapazitäten jetzt verdoppelt und dadurch unsere Fähigkeit verbessert, Kunden während des gesamten Lebenszyklus eines Medikaments zu unterstützen."Adrian Gillespie, Vorstandsvorsitzender von Scottish Enterprise, kommentierte: "Die heutige Eröffnung markiert den Abschluss der erfreulichen Investition von Piramal in den schottischen Biowissenschaftssektor in Höhe von 45 Millionen GBP, mit der hochwertige Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen Schottland als idealen Standort für seine Pionierarbeit im Bereich der ADC gewählt hat - einem neuen und wachsenden Bereich medizinischer Innovationen. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit Piramal weiterzuführen und zu vertiefen."Neil Gray, Minister für Gesundheitswirtschaft, sagte: "Diese Investition in Höhe von 45 Millionen GBP in pharmazeutische Innovationen trägt dazu bei, die Stärken Schottlands in den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften auszubauen und neue Arbeitsplätze und Chancen in einer fairen und wachsenden Gesundheitswirtschaft zu schaffen. Es stärkt auch das Erbe von Grangemouth als bedeutendes Produktionszentrum in Schottland."Minister Gray fügte hinzu: "Schottlands nationale Innovationsstrategie beschreibt unsere Vision, in den nächsten zehn Jahren eine der innovativsten kleinen Nationen der Welt zu werden. Dabei arbeiten wir mit Partnern zusammen, um in unseren Schwerpunktbereichen weltweit führende Spitzenleistungen zu erzielen."****Informationen zu Piramal Pharma SolutionsPiramal Pharma Solutions (PPS) ist eine Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), die End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht es uns, ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen API, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions/)| Facebook (https://www.facebook.com/piramalpharma/) | X (https://twitter.com/PiramalPharma) (ehemals Twitter)Informationen zu Piramal Pharma LimitedPiramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten, sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare-Geschäft, ein Unternehmen, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited (ehemals Allergan India Pvt Ltd), ein Joint Venture zwischen Allergan (jetzt Teil von AbbVie) und PPL, zu einem Marktführer auf dem Gebiet der ophthalmologischen Therapie entwickelt. Darüber hinaus hält PPL eine Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 20 % von Carlyle Group.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.piramal.com/pharma | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-limited)| Facebook (https://www.facebook.com/PiramalGroup/) | X (ehemals Twitter) (https://twitter.com/PiramalGroup?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)Informationen zu Scottish EnterpriseScottish Enterprise (https://www.scottish-enterprise.com/our-organisation/what-we-do) (SE) ist Schottlands nationale Agentur für wirtschaftliche Entwicklung und eine ressortunabhängige öffentliche Einrichtung der schottischen Regierung. Sie unterstützt Unternehmen im Hinblick auf Innovation und Skalierung, um die schottische Wirtschaft durch gezielte Investitionen, Innovation und Internationalisierung auf neue Marktchancen auszurichten und zu transformieren.Folgen Sie uns auf X (https://twitter.com/ScotEntNews) (ehemals Twitter) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/scottish-enterprise/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2303655/Piramal_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2303649/Piramal_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2303651/Piramal_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2303654/Piramal_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2303652/Piramal_5.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1726186/4462420/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-solutions-feiert-die-einweihung-seiner-adc-produktionserweiterung-in-grangemouth-schottland-302020245.htmlPressekontakt:Rajiv Banerjee,Unternehmenskommunikation,Piramal Enterprises LTD. rajiv.banerjee@piramal.com (+919920454102)Original-Content von: Piramal Pharma Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126007/5677060