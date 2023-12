Halle/MZ (ots) -



Besser wäre es, die Regierung würde aus ihren Fehler lernen und sie nicht ständig wiederholen. Darauf allerdings deutet wenig hin - im Gegenteil. Zwar gilt spätestens seit der "Osterruhe", in die die Große Koalition die Deutschen während der Pandemie schicken wollte, dass lange Nachtsitzungen auf höchster politische Ebener bei kniffligen Entscheidungen nicht gut tun. Und trotzdem versucht es die Ampel-Koalition immer wieder.



Sie erleidet damit regelmäßig Schiffbruch. Gasumlage, Heizungsgesetz, Kerosinsteuer, Agrardiesel: Die Liste der vermurksten und dann mühsam korrigierten Ampelprojekte ist lang. So lang, dass inzwischen viele Bürger an der Kompetenz der Bundesregierung zweifeln. Einen Schüler, der derart häufig daneben greift, würde der Lehrer zu mehr Sorgfalt und Gründlichkeit mahnen. Beides würde auch der Ampel gut zu Gesicht stehen.



