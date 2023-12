PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die meisten Aktienmärkte Europas haben sich am Mittwoch erneut nur wenig bewegt. In London sorgte der Rückgang der Inflation auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren zwar beim Leitindex FTSE 100 für deutliche Gewinne. Insgesamt jedoch ist die Luft raus, so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahresende. Die meisten großen Adressen haben ihre Bücher wohl bereits geschlossen, zumal die Börsen seit Ende Oktober schon sehr stark gelaufen sind.

Der EuroStoxx 50 gab um 0,03 Prozent auf 4533,82 Punkte nach. Am Donnerstag hatte der Leitindex der Euroregion bei knapp unter 4600 Punkten den höchsten Stand seit 22 Jahren erreicht. Der französische Cac 40, der am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen war, stieg nun 0,12 Prozent auf 7583,43 Zähler.

Der FTSE 100 gewann 1,02 Prozent auf 7715,68 Punkte. Das britische Pfund geriet nach den Inflationsdaten unter Druck, was in der Regel positiv für Aktien ist, da eine schwächere heimische Währung exportorientierte Unternehmen stützen kann./la/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545