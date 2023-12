Am 18. Dezember 2023 hat die TIP Group, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, erfolgreich zusätzliche Finanzmittel aufgenommen, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und zu stärken sowie die Umsetzung der strategischen Planung zu unterstützen.

Die bestehenden BBF-Vereinbarungen (darunter revolvierende und befristete Darlehen) wurden um 425 Mio. Euro auf insgesamt 2.298.250.000 Euro erhöht. Preisgestaltung, Tenor und Struktur blieben dabei unverändert. Die BBF wird im Dezember 2025 fällig, bietet jedoch eine Verlängerungsoption von 2 Jahren. TIP heißt acht neue Kreditgeber willkommen und dankt den bestehenden Kreditgebern für ihre fortgesetzte Unterstützung und die zusätzliche Liquidität.

Am 1. Dezember 2023 nahm die TIP Group über ihre Asset Backed Securitisation-Vereinbarung (ABS) mit bestehenden Kreditgebern weitere 65 Mio. Euro auf, wodurch sich die Gesamtkapazität unter diesem Programm auf 265 Mio. Euro erhöhte. Das Programm läuft im Dezember 2025 aus.

Bob Fast, President und CEO, kommentiert: "Die Erhöhung unserer bestehenden BBF und ABS wird uns helfen, das organische und anorganische Wachstum der TIP Group zu unterstützen und unsere geografische Präsenz auszuweiten. Die zusätzlichen Mittel von existierenden und neuen Finanzierungspartnern spiegeln das Vertrauen in unser Unternehmen wider, das durch unser Wachstum in den vergangenen Jahren gestärkt wurde, und bilden somit eine starke Basis, um diesen Weg fortzusetzen."

Hans van Lierop, CFO, ergänzt: "Die erneute Erhöhung unserer Liquidität um 425 Mio. Euro in diesem Jahr, einschließlich der Zusagen von acht neuen Banken, trägt zur Robustheit unserer Bilanz bei. Es bestand ein großes Interesse am Kreditmarkt, begründet in unserem Geschäftswachstum und unserer Performance der vergangenen Jahre, die sich in einem schwierigen Marktumfeld als widerstandsfähig erwiesen haben. Wir beenden 2023 mit einer starken Bilanz- und Liquiditätsposition, die unsere langfristige Vision untermauert."

Die zusätzlichen Mittel werden für Kapitalinvestitionen und künftige Übernahmen eingesetzt, um die führende Marktposition des Unternehmens weiter auszubauen.

ABN AMRO, ING Bank und Rabobank fungierten bei der BBF-Transaktion als gemeinsame Koordinatoren und aktive Bookrunner für die TIP Group. DLA Piper unterstützte die TIP Group als Rechtsberater, und Freshfields Bruckhaus Deringer trat als Rechtsberater für die Finanziers auf, sowohl bei der BBF- als auch der ABS-Transaktion.

Über die TIP Group

TIP hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, und ist ein führender Ausrüstungsanbieter und Dienstleister in Europa und Kanada. TIP ist in 18 Ländern vertreten und betreibt mehr als 140 Servicestandorte. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, den Transport- und Logistiksektor durch Leasing-, Miet-, Wartungs- und Reparaturlösungen für eine große Auswahl von LKW-Anhängern zu unterstützen. Weitere Informationen unter https://www.tip-group.com.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 36 Mrd. US-Dollar und Fokus auf dem Energiesektor, Versorgungsunternehmen, digitaler Infrastruktur, Umweltinfrastruktur, Verkehr und sozialer Infrastruktur in Nordamerika, Europa und ausgewählten wachstumsstarken Ländern Asiens und Lateinamerikas. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält Niederlassungen in London, Neu-Delhi, Singapur, Hongkong, Taipeh und Sydney.

