Entdecken Sie unsere exklusiven Christmas-Deals! Lassen Sie sich von unseren Experten begleiten und profitieren Sie von diesen exklusiven Sonderaktionen zum Jahresende: https://t1p.de/jutux Im wO-TV-Interview gibt Jan Viebig von Oddo Bhf Einblicke in die Kapitalmärkte für 2024. Er prognostiziert, dass die schwache Konjunktur zu Zinssenkungen in Europa und den USA führen wird, was Anleihen attraktiver macht. Aktien könnten ebenfalls profitieren, besonders solche mit zukünftigen Cashflows. Viebig betont die Bedeutung langfristiger Investitionstrends in Bereichen wie Halbleitertechnik und Gesundheitswesen. Die USA bleiben laut Viebig ein Kerninvestitionsziel, da dort trotz geringerem Wachstum qualitativ hochwertige Unternehmen zu finden sind. Deutschland bietet Chancen im Mittelstand und in der Forschung, benötigt jedoch politische Reformen zur Verbesserung des Investitionsklimas. Wo der Experte 2024 die größten Chancen sieht und warum er auch in Deutschland großes Potenzial findet: Jetzt einschalten!