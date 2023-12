Panagiotis Spyropoulos wird nach 13 Jahren an der Spitze der Austriacard Holdings und in Übereinstimmung mit dem Nachfolgeplan bis Ende des ersten Halbjahres 2024 von seiner Rolle als Group Chief Executive Officer zurücktreten, teilt das Unternehmen. Als Nachfolger wird mit Wirkung bis spätestens 1. Juli 2024 Emmanouil Kontos, derzeit als stellvertretender Group Chief Executive Officer tätig, ernannt. Er wurde 1971 in Australien geboren und hält einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft. Als internationale Führungskraft verfügt er in den Funktionen als CFO und Managing Direktor über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Europa, Nahen Osten, Afrika und Südostasien. Zu den Unternehmen, ...

