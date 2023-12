Straubing (ots) -



Offensichtlich haben Tausende Traktoren in Berlin bei der Regierung und in den Ministerien ihren Eindruck nicht verfehlt, denn am Mittwoch hieß es, die Steuerpläne für die Landwirtschaft könnten aufgeweicht werden. Ein Protesttag reichte, um die Ampel wenigstens teilweise zum Einknicken zu bringen? Nun sollen die Vergünstigungen wohl nicht komplett wegfallen, sondern im Umfang an die Größe der Betriebe gekoppelt werden. Einmal davon abgesehen, dass das zu neuer Bürokratie führen wird, unter der die Höfe ohnehin schon ächzen, wird es nicht ausreichen, die Bauern zu besänftigen. Sie haben am Montag sehr deutlich gemacht, was sie erwarten.



