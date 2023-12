Die neu geschaffene Position soll das globale Wachstum und die Dynamik der Organisation weiter beschleunigen

Das Uptime Institute freut sich, die Ernennung von Mustapha Louni zum Chief Business Officer bekanntzugeben. Diese Position wurde speziell geschaffen, um die strategische Führung und den Erfolg der Kunden voranzutreiben. In dieser neuen Funktion übernimmt Louni die Verantwortung für die weltweiten Uptime-Vertriebs- und Marketingorganisationen und steigert den Gesamtwert für alle Uptime-Kunden. Er bleibt weiterhin für den Mittleren Osten, Indien, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum zuständig. In dieser gehobenen Position spielt Louni eine entscheidende Rolle dabei, die nächste Phase der globalen Expansion von Uptime durch strategische Initiativen voranzutreiben. Ziel der Initiativen ist es, das Marktbewusstsein für die rasant expandierenden globalen Servicelinien und Lieferkapazitäten von Uptime zu erhöhen, die die globale Rechenzentrumsbranche in ihrem Streben nach immer höherer Leistung durch erhöhte Verfügbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit der digitalen Infrastruktur auf einzigartige Weise unterstützen. Mit der Ernennung von Louni erneuert und erweitert das Uptime Institute sein 30-jähriges Engagement für die Förderung von Spitzenleistungen im Rechenzentrumssektor auf globaler Ebene.

"Heute erleben wir die nächste Phase der einmaligen, weltweiten Transformation von analog zu digital. Der beispiellose, einmalige Anstieg der Nachfrage nach Rechenzentren wird in erster Linie durch die fortschreitende Nutzung der Cloud, das neue Versprechen der künstlichen Intelligenz und die nachweisliche Tatsache angetrieben, dass hybride digitale Infrastrukturen in absehbarer Zukunft Bestand haben werden", so Martin McCarthy, CEO des Uptime Institute. "Diese komplexen und nuancierten Marktanforderungen bedingen ein visionäres Talent wie Mustapha Louni. Er ist jemand, der nicht nur bestimmte Aspekte des Geschäfts geschickt managen kann, sondern ist auch den rasanten Veränderungen und Trends immer einen Schritt voraus. Durch die pünktliche Erfüllung anspruchsvoller Verpflichtungen gewinnt er weiterhin das Vertrauen und den Respekt seiner Kunden, während er Kollegen und Kunden gleichermaßen inspiriert und motiviert. Ich freue mich, die neue Position von Herrn Louni bekannt zu geben und weiß, dass er den Einfluss, den er seit seiner Ankunft bei Uptime bereits ausgeübt hat, weiter ausbauen wird."

Im Jahr 2014 trat Herr Louni der Uptime-Organisation in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei, wobei er seine umfangreichen Erfahrungen aus seinen Tätigkeiten bei Panduit und Schneider Electric in Paris und Dubai einbringen konnte. Als die erste kommerzielle Ressource des Unternehmens im Nahen Osten und Afrika spielte Louni eine entscheidende Rolle bei dem Ausbau der Präsenz von Uptime. Innerhalb eines Jahres etablierte er erfolgreich die regionale Niederlassung von Uptime, die bis heute das schnellste Wachstum verzeichnet. Unter seiner Führung hat Uptime seinen beeindruckenden Wachstumskurs in MEA auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgedehnt und die Uptime-Belegschaft mit engagierten Teammitgliedern aus mehr als einem Dutzend Ländern in diesen Regionen erweitert. In diesem Jahr wurde eine neue Uptime-Niederlassung in Riad, Königreich Saudi-Arabien (KSA), eröffnet. Damit ist das Unternehmen noch besser in der Lage, seiner Verpflichtung zu nachhaltigem Wachstum und Spitzenleistungen nachzukommen und Kunden in kritischen, sich beschleunigenden Märkten für digitale Infrastrukturen zu bedienen.

Das Uptime Institute begann vor 30 Jahren mit der Entwicklung seiner proprietären und inzwischen weltweit anerkannten Tier-Standards und Tier-Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass die geschäftskritischen Computeranforderungen aller Unternehmen zuverlässig erfüllt und von der Geschäftsleitung verstanden werden. Seitdem haben die Uptime-Tier-Zertifizierung sowie andere Uptime-Angebote weltweit Verbreitung gefunden. Zu diesen zählen unter anderem Bewertungen und Auszeichnungen für digitale Infrastrukturen zur Sicherstellung der Unternehmensleistung in den Bereichen Management und Betrieb, Risiko und Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und neuerdings auch Cybersicherheit. Der wachsende Erfolg von Uptime basiert auf der Bereitstellung eines einzigartigen Geschäftsservices, der auf beispielloser Engineering-Exzellenz und Beherrschung der Technik beruht und dabei anbieter- und technologieunabhängig bleibt.

Über Uptime:

Das Uptime Institute ist die weltweite Autorität für digitale Infrastruktur. Mit mehr als 3.400 Auszeichnungen in über 114 Ländern rund um den Globus und mehr als 1.000 derzeit aktiven Projekten in über 80 Ländern hat Uptime Tausenden von Unternehmen geholfen, kritische IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu verwalten.

Seit über 30 Jahren hat das Unternehmen branchenführende Benchmarks für die Zuverlässigkeit, Resilienz, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren geschaffen und bietet damit Kunden die Gewissheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen auf einem Niveau funktionieren kann, das ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht. Der so genannte "Tier-Standard" von Uptime ist der vertrauenswürdigste und am häufigsten übernommene globale Standard der IT-Branche für die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Rechenzentren. Das Angebot umfasst den Tier-Standard und die Zertifizierungen der Organisation, Management- und Betriebsprüfungen sowie Auszeichnungen, die Risikobewertung des SCIRA-FSI-Finanzsektors und eine breite Palette zusätzlicher Angebote für Risikomanagement, Leistung, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit. Die akkreditierten Schulungskurse von Uptime Education wurden bereits von mehr als 10.000 Fachleuten aus dem Bereich Rechenzentren erfolgreich absolviert und wurden nun durch die Übernahme von CNet Training, Ltd. erweitert, das ebenfalls mehr als 80.000 Fachleute aus dem Bereich digitale Infrastruktur geschult hat.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York und betreibt Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Taipeh. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uptimeinstitute.com.

