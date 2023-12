The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.12.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2023



ISIN Name

GB00B0YG1K06 RESTAURANT GRP LS-,28125

AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD

CA02075X1033 ALPHA LITHIUM CORP. NEW

DK0010256197 HARTM.-BRDR.-NAM. B DK 20

FK0114538241 ARGOS RES LTD LS-,02

IE00BH3XCL94 EQTEC EO-,001

IE00BMDV7461 JPM-RMB ULTRA SHORT INC D

IE000RE0WX27 JPM-RMB ULTRA SHORT INC A

JE00BGT34J81 WENTWORTH RES PLC A

JP3592200004 TOSHIBA CORP.

NL0000440477 ROODMICTROTEC NV EO -,11

US09060C4087 BIO-KEY INTL DL-,01

US45258K1097 IMPEL PHARMACEUT. DL-,001

US62526P3073 MULLEN AUT. INC. DL -,001

