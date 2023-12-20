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WKN: 853676 | ISIN: JP3592200004 | Ticker-Symbol: TSE1
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19.12.23
15:31 Uhr
28,100 Euro
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Branche
Hardware
Aktienmarkt
JAPAN
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TOSHIBA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TOSHIBA CORPORATION 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALPHA LITHIUM
ALPHA LITHIUM CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALPHA LITHIUM CORPORATION1,005-0,50 %
ARGOS RESOURCES LIMITED0,0010,00 %
BIO-KEY INTERNATIONAL INC0,1470,00 %
BRODRENE HARTMANN A/S47,1000,00 %
EQTEC PLC0,0010,00 %
ESTIA HEALTH LIMITED1,8300,00 %
IMPEL PHARMACEUTICALS INC0,2120,00 %
MULLEN AUTOMOTIVE INC0,082-9,71 %
RESTAURANT GROUP PLC0,748-1,19 %
ROODMICROTEC NV0,3210,00 %
TOSHIBA CORPORATION28,100+0,18 %
WENTWORTH RESOURCES PLC0,352+1,15 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.