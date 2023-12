1-Kilo-Goldbarren sind oft das Produkt renommierter Hersteller wie Heraeus, Umicore und Degussa. Typischerweise zeichnen sie sich durch eine hohe Reinheit von 999,9/1000 aus, was nahezu 100% reinem Gold entspricht. Eine Seriennummer und weitere Details, wie der Name des Herstellers, sind meist direkt in den Barren eingeprägt. Ebenso werden sie üblicherweise in Folie eingeschweißt ausgeliefert, manchmal sogar mit einem eingepackten Zertifikat. Ein Vorteil, den nicht zu vernachlässigen ist: Der Kauf eines Goldbarrens ist in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...