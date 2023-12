Panasonic Energy Co., Ltd., ein Unternehmen der Panasonic-Gruppe, und Sila, ein Unternehmen für Batteriematerialien der nächsten Generation, gaben heute eine Vereinbarung zum kommerziellen Vertrieb von Silas Hochleistungs Nanokomposit-Silizium-Anode, Titan SiliconTM, bekannt. Panasonics Batterie mit hoher Energiedichte soll es Automobilherstellern ermöglichen, eine bislang unerreichte Leistung für Elektrofahrzeuge zu liefern, die Reichweite der Fahrzeuge drastisch zu erhöhen und die Ladezeiten zu reduzieren. Die Anodenmaterialien von Sila werden für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien von Panasonic optimiert und sollen im Werk des Unternehmens in Moses Lake, Washington, hergestellt werden.

Sila's anode materials will be optimized for Panasonic's high energy density level next-generation batteries. (Photo: Sila)

Panasonic Energy ist weltweit führend in der Entwicklung von Leistung, Innovation und Produktion von Autobatterien. Um der schnell wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachzukommen, soll die weltweite Produktionskapazität von Elektroautobatterien bis zum Jahr 30/31 auf 200 GWh erhöht werden. Das Unternehmen hat zudem angekündigt, eine bahnbrechende Hochleistungsbatterie Technologie entwickeln und bis zum Jahr 30/31 eine volumetrische Energiedichte von 1000 Wh/L erreichen zu wollen. Durch die Partnerschaft mit Sila zur Optimierung der bewährten Leistungssteigerung durch Titan Silicon wird Panasonic Energy einen großen Schritt in Richtung seines Ziels von 1000 Wh/L machen können.

"Durch die Kombination von Silas bahnbrechendem Batteriematerial und unseren fortschrittlichen Zellfertigungskapazitäten glauben wir, dass wir Bedenken wie die Angst vor zu kurzen Reichweiten und zu langen Ladezeiten ausräumen und dazu beitragen können, die Akzeptanz von E-Fahrzeugen zu beschleunigen", so Shoichiro Watanabe, Executive Vice President von Panasonic Energy.

"Als das weltweit führende Unternehmen für Batterietechnologie verschiebt Panasonic aggressiv die Grenzen der Leistungsfähigkeit, und wir freuen uns darauf, Titan Silicon zu optimieren, um diese Ziele zu erreichen", so Gene Berdichevsky, Mitbegründer und CEO von Sila. "Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für Sila, unsere Kunden und die gesamte Branche dar und wird entscheidend dazu beitragen, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei den Verbrauchern zu beschleunigen."

Mit der Einführung von Titan-Silizium in WHOOP 4.0 im Jahr 2021 war Sila das erste Unternehmen, das Anodenmaterialien der nächsten Generation auf den Markt brachte. Im Jahr 2022 unterzeichnete das Unternehmen als erster Hersteller von Batteriematerialien der nächsten Generation einen Liefervertrag mit dem globalen Automobilhersteller Mercedes Benz. Nun arbeitet Sila mit dem weltweit führenden Zellhersteller zusammen, um die Reichweite und Ladezeiten von Elektrofahrzeugen neu zu definieren.

Silas Titan-Silizium ist der erste markterprobte Ersatz für Graphitanoden, der für die Massenproduktion und hohe Leistung entwickelt wurde. Die bisher um 20 höhere Reichweite soll noch verdoppelt werden. Auch die Ladezeit der Batterien wird mit Silas Nanokomposit-Silizium verbessert mit dem Ziel, die Ladezeit auf gerade einmal zehn Minuten zu reduzieren. Titan-Silizium erzeugt bei der Produktion wesentlich weniger CO2 pro kWh als Graphit und wird in den USA hergestellt, so dass die Automobilhersteller die Anforderungen für die Steuergutschriften des Inflation Reduction Act erfüllen können.

Über Panasonic Energy Co., Ltd.

Panasonic Energy Co., Ltd. wurde im April 2022 im Rahmen der Umstellung der Panasonic-Gruppe auf ein operatives Unternehmenssystem gegründet und bietet weltweit innovative Produkte und Lösungen auf Basis von Batterietechnologie. Mit seinen Lithium-Ionen-Autobatterien, Batteriespeichersystemen und Trockenbatterien liefert das Unternehmen sichere, zuverlässige und komfortable Energie für viele Geschäftsbereiche, von der Mobilität und sozialen Infrastruktur bis hin zu medizinischen und Konsumgütern. Panasonic Energy möchte zu einer glücklichen Gesellschaft mit ökologischer Nachhaltigkeit beitragen. Durch seine Geschäftsaktivitäten geht das Unternehmen gesellschaftliche Probleme an und übernimmt gleichzeitig eine Führungsrolle bei Umweltinitiativen.

Über Sila

Sila wurde 2011 gegründet und ist ein Unternehmen für Batteriematerialien der nächsten Generation, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Umstellung der Welt auf saubere Energie voranzutreiben. Sila lieferte 2021 die weltweit erste kommerziell erhältliche Siliziumanode für Lithium-Ionen-Batterien aus. Die Materialien von Sila tragen bereits zur Verbesserung der Batterieleistung in Geräten der Unterhaltungselektronik bei und werden auch Elektrofahrzeuge wie die kommende Version der Mercedes-Benz G-Klasse antreiben. Sila hat sich der amerikanischen Führungsrolle bei der Erzeugung sauberer Energie verschrieben und entwickelt seine Technologie in seiner Produktionsstätte in Moses Lake, Washington. Zu den wichtigsten Finanzinvestoren gehören 8VC, Bessemer Venture Partners, Canada Pension Plan Investment Board, Coatue, In-Q-Tel, Matrix Partners, Sutter Hill Ventures sowie Fonds und Konten, die von T. Rowe Price Associates, Inc. beraten werden.

Contacts:

