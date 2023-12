15-jährige Acadian-Veteranin soll nächste Wachstumsphase vorantreiben

Ted Noon zum Chief Marketing Officer ernannt

Acadian Asset Management ("Acadian" oder "die Firma") gab heute bekannt, dass das Executive Committee einstimmig Kelly Young mit Wirkung vom heutigen Tag zum Chief Executive Officer ernannt hat. Young wird ihren Sitz im Acadian Executive Committee behalten. Sie tritt die Nachfolge von Ross Dowd an, der die Position des CEO seit 2018 innehatte. Ted Noon wird Kellys Nachfolger als Chief Marketing Officer bei Acadian.

Als CEO wird Young das Tagesgeschäft von Acadian beaufsichtigen, die langfristigen strategischen Initiativen umsetzen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens vorantreiben. Sie bringt ein tiefes Verständnis für das Geschäft und die Kunden von Acadian mit, da sie während ihrer 15-jährigen Tätigkeit in der Firma wichtige Führungspositionen innehatte, zuletzt als Executive Vice President, Chief Marketing Officer. Sie kam 2009 über das britische Geschäft von Acadian zu Acadian, nachdem sie zuvor als europäische Leiterin des Indexfondsmanagements für SGAM Alternative Investments tätig war. Zuvor hatte sie leitende Positionen im Portfoliomanagement bei Northern Trust Global Investments und Barclays Global Investors inne.

Ted Noon, der zuvor als Senior Vice President, Director of the Americas Client Group tätig war, wurde zum Chief Marketing Officer befördert. In dieser Funktion wird er den globalen Kundenservice und den Vertrieb von Acadian überwachen. Der Rest des Führungsteams von Acadian bleibt bestehen, einschließlich Brendan Bradley als Executive Vice President, Chief Investment Officer.

"Kelly ist eine bewährte, respektierte und effektive Führungspersönlichkeit, die bei Acadian für ein enormes Wachstum gesorgt hat", sagte Bradley. "Ihre profunde institutionelle Erfahrung und ihr Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden machen sie zu einer idealen Besetzung für die Position des nächsten Vorstandsvorsitzenden, um weiterhin aussagekräftige Ergebnisse für unsere Kunden und langfristiges Wachstum für alle unsere Stakeholder zu erzielen. Wir danken Ross für seinen Beitrag zum Unternehmen und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen."

"Ich bin stolz darauf, das Wachstum und die Entwicklung von Acadian seit fast 15 Jahren unterstützt zu haben, und ich freue mich sehr, die Leitung zu einem so spannenden Zeitpunkt für unser Unternehmen zu übernehmen", fügte Young hinzu. "Das Führungsteam und ich sind bestrebt, unseren Kunden auf der ganzen Welt außergewöhnliche Anlageexpertise zu bieten und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Anlageziele zu erreichen."

Über Acadian Asset Management

Acadian Asset Management, LLC investiert systematisch im Auftrag von Pensionsfonds, Stiftungsvereinen, Regierungen, Stiftungen und anderen institutionellen Anlegern und verwaltet weltweit ein Vermögen von 97 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2023). Das Unternehmen verwendet eine innovative Reihe disziplinierter, systematischer Anlagetechniken, die aktienspezifische, makroökonomische und vergleichbare Prognosemodelle umfassen. Acadian bietet Aktien-, Kredit-, Equity Alternatives-, Managed Volatility-, Makro-, Extension- und nachhaltige Strategien an. Acadian hat Niederlassungen in London, Sydney und Singapur.

