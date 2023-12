Talkdesk erweitert sein Engagement zur Lösung branchenspezifischer CX-Herausforderungen und verbindet nahtlos unterschiedliche Ressourcen auf und außerhalb des Campus, um das Engagement von Studenten, Mitarbeitern und Alumni zu verbessern

Hochschuleinrichtungen, die sich den Herausforderungen der Branche stellen müssen, haben jetzt die Möglichkeit, den Zusammenhalt verschiedener, auf die Interessengruppen ausgerichteter Teams zu stärken und eine aussagekräftigere, nahtlose Kundenerfahrung (CX) zu bieten, die Spenden, die Zufriedenheit der Studenten und andere vorrangige Ziele unterstützt.

Talkdesk Education Smart Service ist die zehnte Talkdesk-Paketlösung, die auf eine vertikale Branche zugeschnitten ist, zusätzlich zu den branchenspezifischen Cloud Contact Center-Produkten, die mit den Kernsystemen der Branche vorintegriert sind, mit benutzerdefinierten Workflows und Automatisierungen vorentwickelt sind und mit künstlicher Intelligenz (KI) für Branchenkenntnisse trainiert wurden.

Innovation, Skalierbarkeit und Flexibilität waren die Schlüsselfaktoren bei der Entscheidung des Tippie College of Business an der University of Iowa für das KI-gestützte Contact Center von Talkdesk.

Talkdesk®, Inc., ein weltweit führendes, KI-gestütztes Contact Center für Unternehmen jeder Größe, kündigte heute eine neue branchenspezifische Paketlösung an, Talkdesk Education Smart Service. Es bringt Zusammenhalt in die unterschiedlichen Teams von Hochschulen und Universitäten und stellt sicher, dass Studenten, Mitarbeiter, Spender und andere Interessengruppen bei allen Interaktionen einen konsistenten, personalisierten und umfassenden Kundenservice erhalten.

Hochschulen und Universitäten haben in letzter Zeit mit sinkenden Einschreibungszahlen, hoher Inflation und Arbeitskräftemangel zu kämpfen. Vor diesem angespannten Hintergrund und durch die Arbeit des Unternehmens mit mehreren Hochschuleinrichtungen erkannte Talkdesk den Bedarf an einer Branchenlösung, die die einzigartigen Herausforderungen der Branche im Bereich der Kundenerfahrung (CX) angeht. Talkdesk Education Smart Service ist die zehnte vertikal-spezifische Paketlösung von Talkdesk und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die CX-Anforderungen seiner Kunden optimal zu erfüllen.

Die Abteilungen auf dem Campus und außerhalb des Campus, wie z. B. Zulassungs- und Studierendenservice, Hilfsdienste, Geldbeschaffung, Gesundheitsfürsorge und Beratungsstellen, haben weitreichende Funktionen und Anforderungen an die Bereitstellung von Dienstleistungen. Daher arbeiten sie oft ohne Verbindung zueinander, mit unterschiedlichen Prozessen, Datenbeständen und Systemen, was zu einer inkonsistenten, unbequemen Erfahrung für Studenten, Mitarbeiter und andere führt. Talkdesk Education Smart Service stattet die Abteilungen mit den Tools aus, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) und generativer KI (GenAI), die sie benötigen, um einen schnellen und exzellenten Service zu bieten, und lässt sich gleichzeitig mit CRMs, akademischen Terminplanern und anderen Aufzeichnungssystemen (SORs) integrieren. Dieser Ansatz verkürzt die Zeit bis zur Antwort und Lösung und gewährleistet einen konsistenten, nahtlosen Kundenservice, unabhängig davon, ob es sich um einen hochrangigen Spender oder um eine einfache Anfrage für eine Studentenunterkunft handelt.

Die wichtigsten Funktionen von Talkdesk Education Smart Service wirken sich auf Hochschuleinrichtungen, Agenten und Stakeholder (Studenten, Spender, Mitarbeiter usw.) in mehrfacher Hinsicht aus, unter anderem:

Passt den Servicebetrieb an den saisonalen Bedarf an: Talkdesk Workforce Management nutzt KI und Automatisierung, um das Contact Center-Volumen vorherzusagen und die Mitarbeiter während der Spitzenzeiten für die Aufnahme und Registrierung einzuteilen. Saisonale Agenten können durch die Unterstützung eines personalisierten KI-Beraters in Form von Talkdesk Agent Assist schnell hochgefahren werden.

Optimiert den Kundenservice bei der Zulassung: Studenten erhalten effiziente und persönliche Unterstützung, wenn sie sich mit einem menschlichen Mitarbeiter in Verbindung setzen, um Fragen zu Anträgen und Finanzhilfen zu klären. Talkdesk Agent Assist zeigt wichtige Informationen an und generiert Echtzeit-Antworten und geskriptete Anleitungen, die aus der Wissensdatenbank eines Instituts und allen Geschäftssystemen stammen.

Verbessert die Zufriedenheit von Schülern und Eltern: Der KI-gesteuerte Talkdesk Virtual Agent bietet Studenten eine einfache und schnelle Selbstbedienungsoption, um Informationen über die Einrichtungen auf dem Campus und andere häufig diskutierte Themen abzurufen sowie Transaktionsaufgaben wie Gesundheitstermine und IT-Anfragen selbstständig zu lösen. Talkdesk Automated Notifications versorgt Familien mit proaktiven, transparenten Updates über akademische Programme und das Campusleben.

Erhöht die Spenden : Durch den Einsatz von Outbound Contact Center-Funktionen, einschließlich prädiktiver Anwahl und Integrationen mit fortschrittlichen CRM-Systemen, können Einrichtungen das Anrufvolumen und die Effektivität steigern, um starke Verbindungen zu Ehemaligen aufzubauen und die Spenden für Entwicklungsinitiativen zu erhöhen.





: Durch den Einsatz von Outbound Contact Center-Funktionen, einschließlich prädiktiver Anwahl und Integrationen mit fortschrittlichen CRM-Systemen, können Einrichtungen das Anrufvolumen und die Effektivität steigern, um starke Verbindungen zu Ehemaligen aufzubauen und die Spenden für Entwicklungsinitiativen zu erhöhen. Unterstützt Fakultät und Personal: Erleichtert den einfachen Zugriff auf Personalinformationen und die Selbstbedienung bei IT-Anfragen mit Integrationen zu Service Desk-Systemen und Verzeichnissen von Einrichtungen/Abteilungen.





Erleichtert den einfachen Zugriff auf Personalinformationen und die Selbstbedienung bei IT-Anfragen mit Integrationen zu Service Desk-Systemen und Verzeichnissen von Einrichtungen/Abteilungen. Verantwortungsvoller Einsatz von KI: Organisationen können die Vorgaben der U.S. Federal Executive Order on AI Safety zur Verhinderung von Betrug, Täuschung und Diskriminierung erfüllen. Talkdesk AI Trainer umfasst eine komplette Suite von Tools, mit denen Contact Center-Administratoren und -Mitarbeiter das KI-Verhalten im Auge behalten und Schutzmechanismen einrichten können und das alles über eine einfache, codefreie Oberfläche.

Neben einem Portfolio von zehn auf vertikale Märkte zugeschnittenen Contact Center-Lösungen bietet Talkdesk auch branchenspezifische Cloud Contact Center-Produkte an, die in die wichtigsten Branchensysteme vorintegriert sind, mit benutzerdefinierten Workflows und Automatisierungsfunktionen ausgestattet sind und mit KI für Branchenkenntnisse trainiert wurden: Financial Services Experience Cloud, Healthcare Experience Cloud und Retail Experience Cloud.

Erfahren Sie mehr über die branchenspezifischen Bildungslösungen von Talkdesk und entdecken Sie die vollständige Palette der vertikal zugeschnittenen Contact Center-Lösungen von Talkdesk.

Unterstützende Zitate

Tiago Paiva, Gründer und Chief Executive Officer von Talkdesk, kommentierte: "Hochschulen bewegen sich in einem komplexen Umfeld, das von rückläufigen Einschreibungszahlen und anderen Faktoren geprägt ist. Im Zuge der Anpassung von Universitäten und Hochschulen wird eine moderne Cloud Contact Center-Lösung, die KI für die Skalierung maximiert und die besonderen Kundendienstanforderungen von Hochschulen und Universitäten erfüllt, für ihren Erfolg entscheidend sein. Mit Talkdesk Education Smart Service kann nahtloser CX schnell zur Realität werden und einen echten Beitrag zur Steigerung der Spenden, der Zufriedenheit der Studenten und des Rufs der Einrichtung leisten, sowie die Betriebsausgaben senken."

Charles Keene, stellvertretender Dekan, Tippie College of Business bei der University of Iowa, sagte: "Ich glaube, dass die Stärke der Talkdesk-Plattform nicht nur in ihrem bewussten Design für Innovation, Skalierbarkeit und Flexibilität liegt, sondern auch in der aufrichtigen Aufmerksamkeit des Talkdesk-Teams für die Bedürfnisse der Kunden. Sie hören immer zu, finden neue Lösungen und schaffen Werte, die wir ursprünglich nicht erwartet hätten."

Über Talkdesk

Talkdesk® ist ein weltweit führendes Cloud Contact Center für Unternehmen jeder Größe. Talkdesk CX Cloud und Industry Experience Clouds helfen Unternehmen dabei, modernen Kundenservice auf ihre Art zu liefern. Unsere vertrauenswürdige, flexible und innovative Contact Center-Plattform nutzt KI und Automatisierung, um außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen und den Geschäftserfolg zu verbessern. Wir bedienen Unternehmenskunden in über 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Unser unermüdliches Engagement für die Einhaltung unserer Zusagen und unsere Investitionen in ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Produkte machen uns zu einem unübertroffenen Anbieter in der Branche. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, erhöhen Sie die Effizienz und steigern Sie Ihren Umsatz mit Talkdesk, einer Cloud Contact Center-Plattform, die für Ihre Branche entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr und nehmen Sie an einer selbstgeführten Demo unter http://www.talkdesk.com/ teil.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231220164691/de/

Contacts:

Medien:

Christie Blake

pr@talkdesk.com