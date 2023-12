Welche Aktiensektoren des alten Kontinents neue Strahlkraft entwickeln und jetzt ins Depot gehören Europa hat einen schweren Stand. Und büßt stetig an Renommee ein. Nicht nur in der Welt, sondern auch in den EU-Mitgliedsstaaten selbst. 49 Prozent der Deutschen vertrauen der EU eher nicht, nur 43 Prozent haben eher Vertrauen in die Union, meldet Statista. 2019 waren die Werte noch umgekehrt. Wirtschaftlich läuft es alles andere als rund, allein schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...