Der Energiekonzern WEC Energy Group Inc. (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) plant eine Anhebung der Quartalsdividende um 7 Prozent auf 83,5 US-Cents je Aktie. Die Auszahlung für das erste Quartal 2024 soll am 1. März 2024 (Record day: 14. Februar 2024) erfolgen. Über die Erhöhung entscheidet der Aufsichtsrat auf seinem Treffen im Januar. Seit 1942 wird eine Dividende an die Aktionäre ...

