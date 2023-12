Das Währungspaar Euro (EUR) zur schwedischen Krone (SEK) bewegt sich aktuell auf dem Niveau aus Jahresanfang, womit praktisch der gesamte Handel in 2023 neutralisiert wurde. Zudem drängt sich noch eine größere Topping-Formation auf, die in 2024 der Schwedenwährung klar in die Hände spielen dürfte. In dem mittelfristigen Aufwärtstrend bestehend seit 2021 konnte das Paar EUR/SEK von 9,8641 SEK bis Mitte September auf 11,9958 SEK zulegen. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...